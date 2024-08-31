Сегодня в России - День дальнобойщика

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают водители большегрузных машин. Профессия дальнобойщика зародилась и развивалась в США, Канаде и Австралии, а затем распространилась на Европу и остальной мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии