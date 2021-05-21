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В Белом доме сомневаются, что смогут остановить строительство «Северного потока - 2»

В Белом доме сомневаются, что смогут остановить строительство «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что помешать строительству трубопровода «Северный поток-2», который достроен на 95%, практически невозможно.

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