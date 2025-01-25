Месть за Сталина: как грузинские террористы в 1961 году готовили ликвидацию Хрущева

Весной 1961 года секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев собрался с рабочим визитом в Грузинскую ССР. Однако в КГБ пришло известие, что на руководителя СССР готовится покушение, совершить которое планировала группа грузинских студентов.
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