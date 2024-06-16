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«Судилище»: в Крыму оценили проходящий саммит в Швейцарии по Украине

«Судилище»: в Крыму оценили проходящий саммит в Швейцарии по Украине

Проходящая в Швейцарии конференция по Украине не имеет отношения к вопросам достижения мира. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с ТАСС.

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