«Судилище»: в Крыму оценили проходящий саммит в Швейцарии по Украине

Проходящая в Швейцарии конференция по Украине не имеет отношения к вопросам достижения мира. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии