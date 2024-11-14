Дефицит молока: сливочное масло в Краснодарском крае за месяц резко подорожало

Дефицит молока: сливочное масло в Краснодарском крае за месяц резко подорожалоОтчет о ценах на продукты опубликовал Краснодарстат, из которого следует, что сливочное масло на Кубани за месяц подорожало на 5%.
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