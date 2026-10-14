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Регионы России

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На Дальнем Востоке заработает система мгновенного подтверждения льгот на авиабилеты

На Дальнем Востоке заработает система мгновенного подтверждения льгот на авиабилеты

Новая система позволит пассажирам покупать субсидированные билеты напрямую на сайте авиакомпании без необходимости предъявления оригиналов документов в кассах.

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