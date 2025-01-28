CBS: В Калифорнии оценили шансы на выход из США

Инициатор петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс уверен, что шансы на успех этой идеи значительно выше, чем в 2016 году, когда нынешний лидер Штатов Дональд Трамп впервые выиграл президентские выборы.
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