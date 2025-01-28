Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Границы государств менялись в истории , как очертания облаков на небе... И каждый раз в каждый момент истории эти ...Нарышкин предложи...
  • Владимир Акулов
    Вопрос суверенитета над какими-то территориями - это не вопрос истории ...А вопрос победы в войнах... ...Нарышкин предложи...
  • Владимир Акулов
    Границы государств изменялись в истории так же хаотично , как меняются контуры облаков в небе... И ...Нарышкин предложи...

CBS: В Калифорнии оценили шансы на выход из США

CBS: В Калифорнии оценили шансы на выход из США

Инициатор петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс уверен, что шансы на успех этой идеи значительно выше, чем в 2016 году, когда нынешний лидер Штатов Дональд Трамп впервые выиграл президентские выборы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх