CBS: В Калифорнии оценили шансы на выход из США

Политика как она есть

Инициатор петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс уверен, что шансы на успех этой идеи значительно выше, чем в 2016 году, когда нынешний лидер Штатов Дональд Трамп впервые выиграл президентские выборы.