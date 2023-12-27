Аксёнов: Чем больше «ждунов» уедет из Крыма на Украину – тем лучше

ВМ

Владимир Минаков

"кто попался на диверсионных актах, не должны подлежать никакому обмену." Диверсия - преступление. А за преступления есть статья УК. Преступник - не пленный, а уголовный элемент, обмену не подлежит. А высылке - да, в казённые помещения Колымского края...