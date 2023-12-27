Аксёнов: Чем больше «ждунов» уедет из Крыма на Украину – тем лучше

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;кто попался на диверсионных актах, не должны подлежать никакому обмену.&quot;                                                                                                            Диверсия - преступление. А  за преступления есть статья УК. Преступник - не пленный, а уголовный элемент, обмену не подлежит. А высылке - да, в казённые помещения Колымского края...
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