Замороженные деньги России таинственно исчезли. Юристы ЕС разводят руками: похоже, Зеленского обыграли в "напёрстки"

AK Alexander Kneper Александр К. Капитализм это ИЗНАЧАЛЬНО ВОРОВСКАЯ СИСТЕМА, на Западе он лишь на время напялил на себя маску "благопристойности". Ну, а России он и был выстроен как ВОРОВСКОЙ ;))

Секушин Леонид Рыжий вкладывался не в нашу страну, а в проекты, приносившие доход ему и кучке прихвостней, бесконтрольно разбазаривая государевы деньги. А вот почему его никто не прижучил и отпустил из страны - сиё тайна великая есть! Помнится, когда гаранта попросили Толика проверить и посадить, тот отказался под предлогом, что у нас не 37 год.