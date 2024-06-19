Добрый Мир
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Добрый Мир

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Замороженные деньги России таинственно исчезли. Юристы ЕС разводят руками: похоже, Зеленского обыграли в "напёрстки"

Замороженные деньги России таинственно исчезли. Юристы ЕС разводят руками: похоже, Зеленского обыграли в "напёрстки"

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov Большая часть замороженных российских активов, часть прибыли от которых якобы хотят передать Киеву, находится неизвестно где.

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Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Александр К. Капитализм это ИЗНАЧАЛЬНО ВОРОВСКАЯ СИСТЕМА, на Западе он лишь на время напялил на себя маску &quot;благопристойности&quot;. Ну, а России он и был выстроен как ВОРОВСКОЙ ;))
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10 час.
Секушин Леонид
Рыжий вкладывался не в нашу страну, а в проекты, приносившие доход ему и кучке прихвостней, бесконтрольно разбазаривая государевы деньги. А вот почему его никто не прижучил и отпустил из страны - сиё тайна великая есть! Помнится, когда гаранта попросили Толика проверить и посадить, тот отказался под предлогом, что у нас не 37 год.
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10 час.
Дмитрий Бакланов
Изначально рыжий Толик подавал свой проект, как инвестиции в российские инновационные предприятия. То, что большинство из этих проектов были липой, всплыло потом. И не все проекты были липой. И гарантировать, что следующие инвестиции не будут также разбазарены не может никто.
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10 час.

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