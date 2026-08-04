Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 925 подписчиков

Экс-игрок «Зенита» Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД

Экс-игрок «Зенита» Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД

Общая сумма составила около ста тысяч рублей, но часть задолженности футболист погасил. Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба в текущем году получил 85 административных штрафов на общую сумму около 100 тысяч рублей, сообщает Mash на спорте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии