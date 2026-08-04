Экс-игрок «Зенита» Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД

Общая сумма составила около ста тысяч рублей, но часть задолженности футболист погасил. Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба в текущем году получил 85 административных штрафов на общую сумму около 100 тысяч рублей, сообщает Mash на спорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии