Экс-игрок «Зенита» Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД

Общая сумма составила около ста тысяч рублей, но часть задолженности футболист погасил. Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба в текущем году получил 85 административных штрафов на общую сумму около 100 тысяч рублей, сообщает Mash на спорте.