Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Украинец не национальность: как и американец, россиянин. Это название территории.Депутат Вассерман...
  • Лидия Санникова
    Хочет остаться единственным и неповторимым?Зеленский уволил ...
  • Eduard
    Вы вообще лягушатники не имеете права туда нос сувать!Echos: Париж не м...

Глава минздрава ФРГ призвал Шрёдера покинуть партию СДПГ из-за дружбы с Путиным

Глава минздрава ФРГ призвал Шрёдера покинуть партию СДПГ из-за дружбы с Путиным

Глава минздрава Германии, член Социал—демократической партии ФРГ (СДПГ) Карл Лаутербах призвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера покинуть партию, поскольку он "дружит" с президентом России Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх