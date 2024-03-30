Глава минздрава ФРГ призвал Шрёдера покинуть партию СДПГ из-за дружбы с Путиным

Глава минздрава Германии, член Социал—демократической партии ФРГ (СДПГ) Карл Лаутербах призвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера покинуть партию, поскольку он "дружит" с президентом России Владимиром Путиным.
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