Эксперт: "Для диеты суп должен включать максимальное количество зеленых овощей"

Для похудения перед новогодними праздниками хорошо подойдут овощные супы и рыба вместо мяса. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, сообщает DailyMoscow.