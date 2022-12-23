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Эксперт: "Для диеты суп должен включать максимальное количество зеленых овощей"

Эксперт: "Для диеты суп должен включать максимальное количество зеленых овощей"

Для похудения перед новогодними праздниками хорошо подойдут овощные супы и рыба вместо мяса. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, сообщает DailyMoscow.

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