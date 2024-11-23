Театр абсурда
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Театр абсурда

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В России трудиться, а не плодиться: По мигрантам нанесён контрудар - Володин представил новые меры против "гостей"

В России трудиться, а не плодиться: По мигрантам нанесён контрудар - Володин представил новые меры против "гостей"

По мигрантам нанесён контрудар - жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись. Председатель Госдумы Володин представил новые меры против "гостей", о которых долгое время твердили общественники и народ.

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