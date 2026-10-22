В ночь на 23 октября с 00:00 до 05:00 на сайте Белорусской железной дороги будут проводиться технические работы, из-за которых станут недоступны онлайн-покупка и возврат билетов, а также раздел «Услуги пассажирам».
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