Южноуралец полгода выводил деньги с карты знакомого пенсионера

В Чебаркуле полиция задержала мужчину, похищавшего часть пенсии своего знакомого. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции Чебаркуля обратился 53-летний местный житель, рассказав о пропаже денег со счета своей банковской карты.