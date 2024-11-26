Театр абсурда
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Театр абсурда

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Куда уходят бюджетные деньги? А вот куда: Звёздная компания, за которую стыдно - разоблачение министра

Куда уходят бюджетные деньги? А вот куда: Звёздная компания, за которую стыдно - разоблачение министра

Коллаж Царьграда Неприятная история случилась с приглашением на некое культурное мероприятие режиссёра Александра Молочникова, который уехал после начала СВО и демонстративно поддерживает Украину.

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Комментарии
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Александр Т
Достали уже с этими недовольными жидами.
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14 час.
саша пупкин
А кто этот молочников????
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13 час.
Надя Григорченко
Лучше бы пенсионеров поддержали!
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13 час.

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