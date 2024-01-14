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Ветеринар Костюкова назвала ранние признаки смертельно опасной для собак болезни

Ветеринар Костюкова назвала ранние признаки смертельно опасной для собак болезни

Краснодарские ветеринары спасли щенка, которого поразила смертельно опасная для собак болезнь. Как ее выявить на ранней стадии и спасти питомца? фото: iStockphotoО случае выявления латентной формы смертельного для собак пироплазмоза у четырехмесячного щенка-метиса рассказали специалисты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

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