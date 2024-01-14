Ветеринар Костюкова назвала ранние признаки смертельно опасной для собак болезни

Краснодарские ветеринары спасли щенка, которого поразила смертельно опасная для собак болезнь. Как ее выявить на ранней стадии и спасти питомца? фото: iStockphotoО случае выявления латентной формы смертельного для собак пироплазмоза у четырехмесячного щенка-метиса рассказали специалисты Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.