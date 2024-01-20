О глобальном запрете балалайки. Итоги форума в Давосе

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Комментарии
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Надежда
Нет, самым цимусом в этом цирке стало представление обезьянки, кашляющей в голову зомбированным идиотам!)😷
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3 час.
Elena Dmitrieva
Урсула как высохла, стала похожа на головку чеснока. А недофюрер ,наоборот ,наел харю. А что Китай забыл в этой помойке?
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2 час.
Elena Dmitrieva
Проснись! Ты бормочешь что-то невразумительное.
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2 час.

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