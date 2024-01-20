КВАДРАТУРА КРУГА Не такой уж он и всемирный оказался, этот Давосский форум. Зато очень веселый. Смешной.
О глобальном запрете балалайки. Итоги форума в Давосе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Нет, самым цимусом в этом цирке стало представление обезьянки, кашляющей в голову зомбированным идиотам!)😷
Ответить
3 час.
Elena Dmitrieva
Урсула как высохла, стала похожа на головку чеснока. А недофюрер ,наоборот ,наел харю. А что Китай забыл в этой помойке?
Ответить
2 час.
Elena Dmitrieva
Проснись! Ты бормочешь что-то невразумительное.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии