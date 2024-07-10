ИИ на треть увеличил эффективность лечения рака, выбирая лучшие стратегии лечения

ИИ под названием DeepPT разработан учеными из США и Австралии. Алгоритм прогнозирует профиль информационной РНК, которая необходима для производства белков – ключевых молекул персонализированной иммунотерапии рака, https://reporter.
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