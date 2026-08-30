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Metro Москва

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VIII Международный рыцарский турнир Святого Георгия: яркие моменты фестиваля

VIII Международный рыцарский турнир Святого Георгия: яркие моменты фестиваля

В конноспортивном комплексе "Битца" прошёл VIII Международный рыцарский турнир Святого Георгия. Реконструкторы воссоздали атмосферу Средневековья: рыцарские поединки, городская ярмарка, лекции о Средневековье и аттракцион "шатёр инквизиции".

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