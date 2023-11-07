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Свежие комментарии

Петербуржцы назвали свои любимые книжные жанры

Респонденты до 34 лет чаще отдают предпочтение зарубежным авторам. Большинство петербуржцев предпочитают читать, а не слушать книги: классический формат выбирают 77%, а аудиокниги — только 14% респондентов.

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