Житель Херсонской области арестован по подозрению в госизмене

УФСБ России по Херсонской области УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность мужчины, причастного к предоставлению сведений украинским спецслужбам, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
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