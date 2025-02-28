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Житель Херсонской области арестован по подозрению в госизмене

Житель Херсонской области арестован по подозрению в госизмене

УФСБ России по Херсонской области УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность мужчины, причастного к предоставлению сведений украинским спецслужбам, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

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Комментарии
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Eduard
ФСБ молодцы! Отправьте его в СВО отдать граждаеский долг!
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22 час.
Eduard
Вместо &quot;куша&quot; получит &quot;шиш&quot; и срок!
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22 час.
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