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Энергетика как фактор сдерживания: новая реальность конфликта

Энергетика как фактор сдерживания: новая реальность конфликта

По итогам пресс-конференции Владимира Путина в Бишкеке еще раз показательно озвучена стратегия жесткого сдерживания и повышения внутренней устойчивости, связанной с использованием БПЛА.

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