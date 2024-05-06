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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема о 50 очках у лидеров РПЛ после 27 игр: «Интересно, в каких странах еще такая низкая результативность»

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» сейчас имеют по 50 очков. Петербуржцы сегодня сыграют с «Факелом» в матче 27-го тура.

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