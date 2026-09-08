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2,6 млн рублей за топовое оснащение, передний привод, 147 л.с. и «робот». Раскрыта стоимость кроссовера Tenet Plus L4, который выпускают вместо Hyundai Creta.

2,6 млн рублей за топовое оснащение, передний привод, 147 л.с. и «робот». Раскрыта стоимость кроссовера Tenet Plus L4, который выпускают вместо Hyundai Creta.

Раскрыта предварительная стоимость нового компактного кроссовера Tenet Plus L4, серийное производство которого недавно запустили на модернизированном заводе «АГР» в Сестрорецке под Санкт-Петербургом.

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