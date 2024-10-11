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Бизнесмен из Ярославской области выиграл 15 млн рублей в лотерею

Бизнесмен из Ярославской области выиграл 15 млн рублей в лотерею

Предприниматель из Ярославской области получил внушительный выигрыш в "Спортлото".Бизнесмен из Ярославской области выиграл 15 млн рублей в лотерею, сообщают организаторы.

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