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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о критике: «У футболиста миллионы тренеров со своим мнением о каждом матче, и не все они счастливы в своей жизни. Суть футбола забивать больше, чем соперник»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к критике. – Я отношусь к критике взвешенно.

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