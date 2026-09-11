ChatGPT «сотрудничает» с мошенниками: криптоинвестор потерял 180 млн рублей

Криптоинвестор потерял 180 млн рублей, перейдя на мошеннический сайт. Причем ссылку на портал мужчине дал искусственный интеллект, отвечая на его запрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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