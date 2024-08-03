Как изменились 18 победительниц конкурсов красоты, от красоты которых перехватывает дыхание и сегодня

Многим нравится любоваться участницами всевозможных конкурсов красоты. Так вот мы решили сравнить, как выглядели обладательницы титулов Мисс Мира, Мисс Вселенная и Мисс Земля в день их победы на конкурсах и какие они сейчас.
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