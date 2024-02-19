Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту избиения водителя трамвая в Челябинске

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя трамвая из-за сделанного замечания о неподобающем поведении.
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