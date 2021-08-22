44-летняя женщина расцарапала и укусила полицейского в Иркутске. По данному факту возбуждено уголовное дело по части1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
44-летняя женщина расцарапала и укусила полицейского в Иркутске. По данному факту возбуждено уголовное дело по части1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
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