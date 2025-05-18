Летний сезон 2025 года для отдыха на море в России будет нетипичным. В начале мая Роспотребнадзор признал пляжи одного из главных курортов России — Анапы — непригодными для отдыха после разлива мазута в Черном море.
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