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Медведь не дает покоя: как проходит подготовка заимки Агафьи Лыковой к зиме

Медведь не дает покоя: как проходит подготовка заимки Агафьи Лыковой к зиме

На заимке 82-летней Агафьи Лыковой в горах Хакасии продолжается подготовка к зиме. Основной запас дров уже сделан, теперь нужно закончить уборку картофеля, репы и моркови.

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