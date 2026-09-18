Медведь не дает покоя: как проходит подготовка заимки Агафьи Лыковой к зиме

На заимке 82-летней Агафьи Лыковой в горах Хакасии продолжается подготовка к зиме. Основной запас дров уже сделан, теперь нужно закончить уборку картофеля, репы и моркови.
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