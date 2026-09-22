‼️Набор на заочное отделение продолжается — поступление после 9-го класса‼️ Хотите получить профессию и начать трудовую деятельность, не нарушая свои планы? В Новоаннинском сельскохозяйственном колледже идет набор на заочную форму обучения для выпускников 9-х классов! Что мы предлагаем: ✅️ Актуальные специальности: 35.