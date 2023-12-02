Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Яковлевич
    Им уже после 1945 года показывали, в итоге придет следующий засеятель кукурузы, и эти детки сново возмут автомат.Приезжающие в Кры...
  • Садко Гусляр
    ...помниЦЦа и евреи шли на Берлин вмести с Русскими!!!.... - Учи новейшую историю... - блины тебе в помощь...Приезжающие в Кры...
  • людмила бер
    Начинается..... Вы знаете, что в армии Грозного, много было татар! и из Москвы шли на Казань вместе с Русскими?...Бли...Приезжающие в Кры...

Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Сижу как обычно перед телеящиком и смотрю «Вечер с Владимиром Cоловьевым». И что я слышу? В передаче подняли вопрос: «Как американцам удалось переформатировать сознание украинской нации?» C русскими же не получилось, хотя денег на это выделили на порядок больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх