На Королёвке водитель «скорой» помощи необычным способом убрал машину, мешающую проезду

«Там в машине человеку плохо, что ли?» Препятствие на пути врачей возникло в микрорайоне Смоленска «Рулевой» экипажа скорой медпомощи избавился от оставленной на дороге и мешающей его проезду легковушке на Королёвке в Смоленске.