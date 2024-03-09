На Королёвке водитель «скорой» помощи необычным способом убрал машину, мешающую проезду

«Там в машине человеку плохо, что ли?» Препятствие на пути врачей возникло в микрорайоне Смоленска «Рулевой» экипажа скорой медпомощи избавился от оставленной на дороге и мешающей его проезду легковушке на Королёвке в Смоленске.
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