Госдума: РФ готова обсудить с США темы экономики, культуры и спорта

РИА Новости/Алексей Никольский Россия готова обсудить вопросы развития экономики, культуры и спорта, если Соединенные штаты захотят возобновить межпарламентский диалог, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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