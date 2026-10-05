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SUSANIN

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В Удмуртии за сезон собрали 716 тысяч зерновых

В Удмуртии за сезон собрали 716 тысяч зерновых

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершилась уборка зерновых культур. Аграрии получили 716 тысяч тонн зерна в бункерном весе.

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