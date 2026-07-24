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Царьград

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Сбежавшие из ЦВСНП две девочки переполошили весь Архангельск

Сбежавшие из ЦВСНП две девочки переполошили весь Архангельск

В Архангельске из-за сбежавших из центра для подростков двух девочек полиция вела досмотр транспортаВ Архангельске из центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей сбежали две девочки, 13 и 14 лет.

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