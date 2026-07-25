330-летие ВМФ личный состав бригады речных катеров встречает на передовой

Расчет взвода БПЛА 3-го дивизиона 91-й бригады речных катеров Черноморского флота, командует которым старший лейтенант Константин Рошка, уничтожил вражеский безэкипажный катер с восемью FPV-дронами на борту.
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