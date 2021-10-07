В Бразилии вспышка вируса Марбург с летальностью до 90%.

correiodointerior.com.br: Бразилия еще не завершила национальную иммунизацию своих жителей против covid-19, но уже обеспокоена возможной вспышкой нового смертельного вируса, вируса Марбург, который сейчас, похоже, циркулирует по всей стране.
correiodointerior.com.br: Бразилия еще не завершила национальную иммунизацию своих жителей против covid-19, но уже обеспокоена возможной вспышкой нового смертельного вируса, вируса Марбург, который сейчас, похоже, циркулирует по всей стране.
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