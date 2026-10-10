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Контрафронт

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Йемен: трое мирных жителей получили ранения после авиаударов Саудовской Аравии по району Абс в...

Йемен: трое мирных жителей получили ранения после авиаударов Саудовской Аравии по району Абс в мухафазе Хаджа и по нефтяному объекту в районе Баджиль в мухафазе Ходейда в утренние часы.

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