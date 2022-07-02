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В центре винного туризма Абрау-Дюрсо появится почти километр новой набережной

В центре винного туризма Абрау-Дюрсо появится почти километр новой набережной

В Абрау-Дюрсо появится зона для прогулок вдоль озера, протяженностью 980 метров. Набережную выложат плиткой, украсят зелеными насаждениями и белоснежной балюстрадой.

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