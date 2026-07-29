Wildberries и Ozon ввели новые правила оплаты и доставки покупок

Крупнейшие маркетплейсы страны, Wildberries и Ozon, пересмотрели правила оплаты и доставки заказов. Изменения затрагивают как стоимость услуг, так и порядок получения посылок, время хранения и условия возврата.
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