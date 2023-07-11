Водолеям звезды советуют быть осторожными, а Весам – побаловать себя

Водолеям звезды советуют быть осторожными, а Весам – побаловать себяОвен Этот день придется вам по вкусу, ведь он как нельзя лучше подходит для проявления инициативы и демонстрации окружающим ваших незаурядных талантов и редкой энергичности.
Водолеям звезды советуют быть осторожными, а Весам – побаловать себяОвен Этот день придется вам по вкусу, ведь он как нельзя лучше подходит для проявления инициативы и демонстрации окружающим ваших незаурядных талантов и редкой энергичности.
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