Живая Кубань

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Водолеям звезды советуют быть осторожными, а Весам – побаловать себя

Водолеям звезды советуют быть осторожными, а Весам – побаловать себя

Водолеям звезды советуют быть осторожными, а Весам – побаловать себяОвен Этот день придется вам по вкусу, ведь он как нельзя лучше подходит для проявления инициативы и демонстрации окружающим ваших незаурядных талантов и редкой энергичности.

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