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Газета.ру

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У актрисы Линды Блэр провели обыск из-за незаконной работы питомника для собак

У актрисы Линды Блэр провели обыск из-за незаконной работы питомника для собак

В доме звезды фильма "Изгоняющий дьявола" Линды Блэр провели обыск. Об этом сообщило издание TMZ. Рейд была проведен в рамках совместной операции Департамента по уходу за животными и контролю за ними округа Лос-Анджелес и Департамента регионального планирования округа Лос-Анджелес.

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