У актрисы Линды Блэр провели обыск из-за незаконной работы питомника для собак

В доме звезды фильма "Изгоняющий дьявола" Линды Блэр провели обыск. Об этом сообщило издание TMZ. Рейд была проведен в рамках совместной операции Департамента по уходу за животными и контролю за ними округа Лос-Анджелес и Департамента регионального планирования округа Лос-Анджелес.