Для выявления больных ботулизмом в Москве обзвонили более 900 человек

Обзвон жителей, употреблявших в пищу «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», позволил выявить 17 человек с симптомами ботулизма, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве 18 июня на официальном интернет-портале.
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