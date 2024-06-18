Для выявления больных ботулизмом в Москве обзвонили более 900 человек

Обзвон жителей, употреблявших в пищу «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», позволил выявить 17 человек с симптомами ботулизма, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве 18 июня на официальном интернет-портале.