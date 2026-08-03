В Белоруссии разрабатывают алгоритм призыва работников сельского хозяйства в армию за невыполнение обязанностей

Минобороны Белоруссии разрабатывает алгоритм призыва в армию работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, которые не обеспечили выполнение своих обязанностей во время уборочной кампании 2026 года.
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