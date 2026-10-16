Школьный краеведческий музей «Истоки» из Тверской области стал победителем Всероссийского конкурса. Школьный краеведческий музей «Истоки» Стрелихинской средней школы Кесовогорского округа вошёл в число лучших школьных музеев страны: он стал одним из победителей Всероссийского конкурса, церемония награждения которого прошла в конгрессно‑выставочном центре Центрального парка «Патриот» — сообщает Министерство образования Тверской области.
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