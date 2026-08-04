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Гомоляко о Кузнецове: «Не вижу, с кем он мог бы играть в «Тракторе». Допускаю, что он поиграет в «Сибири», а уже потом поедет в Челябинск»

Бывший спортивный директор «Металлурга» и «Лады» Сергей Гомоляко высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в « Трактор ».

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